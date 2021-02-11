兩男涉以性愛片段勒索女子200萬受審　事主哽咽稱憂事業形象毁於一旦 (18:15)

兩名被告分別以代號稱呼，兩人被指於前年7月31日至去年1月2日，以恫嚇方式不當地要求X交出港幣200萬元，首被告另被控一項欺詐罪。另外，次被告擁有澳洲大學的法律學位。法庭早前頒下命令，禁止任何人發布能識別事主身分的資料，包括姓名、職業及被告與事主的關係等。

事主X供稱，她於2019年收到由次被告發送的電郵，內容提及她與首被告的性愛片段和照片，X說她當時感到震驚和害怕，她致電首被告詢問不果，隨即尋求律師協助。

後來首被告向她傳送3張照片及一條影片，X表示當年她只是年輕女子，沒想過被告會一直保存影像，她擔心影像一旦流出，將影響其事業及聲譽。

其後X將影像交予警察，並向法庭申請禁制令，禁止公開影像。次被告之後發電郵給X的律師，稱會遵守禁制令，但同時提及陳冠希裸照事件，表示將來或有不可預見的事發生。X感覺被威脅，因次被告彷彿在暗示，若她不用錢買回影像，影像便會意外流出。審訊明（28日）續。

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