行山常客周日獨登八仙嶺失蹤　救援人員今尋獲遺體 (20:27)

消防處署理消防區長洪德城稱，下午4時許在黃嶺坳對開位置發現失蹤者，經無人機確認位置，再安排直升機吊起。他說，該位置在正常行山徑對下約120米山坡，正調查他為何在該處出現。他又稱，連日來面對不少挑戰，包括酷熱天氣及雷暴警告、八仙嶺範圍大、發現失蹤者位置被草叢遮蓋等。

被問及事主身上是否有遺書等，警方大埔分區指揮官劉肇邦表示，初步調查事主當時目的純為遠足，呼籲市民切勿獨自行山。

陳璟輝周日早上約8時45分離開馬鞍山福安花園寓所，獨自往八仙嶺遠足，並曾向家人表示預計晚上7時回家。當日早上約11時半，他曾向母親傳短訊及前往仙姑峰的風景相片。當晚10時許陳仍未回家，其母發現陳WhatsApp最後上線時間是中午12時許，恐防兒子遇上意外，遂報警。陳的友人則在社交平台發帖尋人，有當日曾到八仙嶺行山的市民留言稱沿途未曾見過陳的蹤影。陳璟輝身高約1.6米，中等身材，圓面，當日出發時身穿淺藍色背心、灰色短褲，帶有綠色腰包。