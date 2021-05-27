科大女生非法集結判囚10周　官引辯方13封求情信稱十分難得 (17:20)

被告為現時就讀科大電機工程二年級的余樂謠，裁判官王證瑜早前引述上訴庭就「7．28上環暴動案」的「伙同犯罪原則」，裁定被告一項非法集結罪成，但接納被告基於醫學或健康埋由，裁定她一項使用蒙面物品罪名不成立。

辯方昨（26日）求情時指出，報告雖建議被告入更生中心，但拘禁期有6至8個月，而被告品學兼優，不需要品格訓練，懇請法庭判處短期即時監禁，以便被告可如期升讀大學三年級。

王官判刑時引述被告親友、師長撰寫的求情信，形容十分難得，並特別提及被告曾幫助一名患有嚴重抑鬱的朋友，並獲其家人致謝。

王官續說，法庭除了考慮判刑阻嚇性、懲罰和更生外，亦考慮被告的個人情況。案中被告無案底、獲家人及師長支持、正在大學修讀學士課程，更生中心對被告幫助不大，故接納辯方建議，判處即時監禁，並以12星期作量刑起點，考慮被告曾協助患有嚴重抑鬱的朋友，酌情減刑兩星期，最終判囚10星期。

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