新冠肺炎｜本港沒新增個案　去年10月以來首「零確診」 (16:14)

衛生防護中心公布，截至今日（27日）凌晨零時，中心沒有錄得新增新型冠狀病毒確診個案，至今本港累計個案保持為11,836宗確診個案和一宗疑似個案。翻查資料，本地上一次「零確診」為去年10月14日，因前一日八號熱帶氣旋警告信號懸掛，衛生防護中心暫停收發樣本，故未有錄得新增確診個案。
另外，因應本港首宗感染變種新冠病毒個案、印度裔男子（個案11643）和女印傭（個案11550）的流行病學調查及基因排序分析結果，顯示該兩宗個案均與一名菲律賓男子（個案11544）有流行病學關連，3人曾於尖沙嘴華美達酒店同層檢疫。中心已將個案11643和11550的個案分類修正為與一宗輸入個案有流行病學關連。因此，與個案11643有流行病學關連的個案亦會修正為與輸入個案有流行病學關連，包括個案11672、11773、11774、11792、11793、11797、11800、11815、11816和11825。
中心早前亦公布一宗初步確診個案涉及一名在官涌體育館社區疫苗接種中心工作的61歲女護士，最新調查顯示，有關病毒樣本與SARS-CoV-2疫苗病毒株相若，而香港大學微生物學系的基因分析亦錄得相同結果，中心不會將該個案列為新冠病毒個案。患者的密切接觸者如取得陰性檢測結果，將會安排離開檢疫中心。
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