鏟車司機涉非禮強姦親女稱「好愛你」　女：唔要你呢份愛 (15:53)

現年49歲的被告，被控一項非禮、兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為、3項強姦及1項亂倫罪。案發於2015年至2019年8月1日期間，發生地點包括香港某兩個單位及內地福建省漳州市，事主X當時為12至16歲。

控方今在庭上播放X的警方會面錄影。X指出，在2015年就讀中一時，有一個周末晚上，母親與胞兄也不在家，被告叫X到他的房間睡，並摸X的腰及胸。X感覺奇怪，並有拍被告的手，但被告未有理會，事後更向X說：「呢個係我同你之間嘅秘密，邊個都唔可以講」。自此以後，被告便不時摸X，並要求X替他手淫及口交。

數個月後，被告再次叫X到他的房間睡覺並強姦X。X形容當時被告「好淫咁望住我」，猶如「精蟲上腦」，自己因不想將處子身給予「自己爸爸」，曾一度拒絕及推開被告，但被告說：「冇事嘅，唔會痛，你放輕鬆，好舒服㗎」、「我會好溫柔，你會好開心」。被告此後亦不時強姦X。

X表示，她讀中三時曾有男朋友，有一次被告在家中看到她和男朋友在一起，大發雷霆向X說：「點解要咁對我！」，認為被告無法接受X的戀情，「覺得我係佢（被告）嘅嘢」。被告更因此鬧離家出走，但因他是家中經濟支柱，X即使「好想佢消失」也懇求他留下。

直至2019年，被告與X母親鬧離婚，搬至另一處地方居住。X起初沒跟隨，因知道一旦搬過去便會再遭施淫，惟她與母親同住時「感覺唔到屋企，覺得冇我位置，冇人關心我」，加上生活費不足，迫不得已搬與被告同住，並有繼續與被告性交，因而情緒崩潰。X說，當時看到被告便「想嘔」，雖然是「自己攞嚟」但亦自覺「好污糟」，最終因「頂唔順、好核突」而搬回母親家，但未有向母親道出事件。

至去年初，被告情緒惡化，不時「爆喊」及𠝹手，朋友亦察覺她的異常，協助她尋找社工協助，最終揭發事件。

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