內地官二代港大生疑為電話騙案騙徒　否認襲警罪受審 (14:55)

被告學生杜立衡（20歲），操普通話，他被控於2020年9月3日，在牛頭角彩盈邨一大廈後樓梯襲擊警員黃榮德、陳毅汛及李慧玲。他原被控一項以欺騙手段取得財產罪，今年2月被撤控。

警員黃榮德供稱，案發前3日，老翁鄧培均報案稱被冒充內地公安的人騙錢，遂於案發當日下午為他錄口供，其間鄧培均接聽相信是騙徒的電話，騙徒用國語自稱速遞員，相約於彩盈邨內的商場見面，警方安排鄧培均在監控下應約。

黃榮德供稱，鄧培均在彩盈邨一大廈大堂與男子相認，連同他共4名便衣警跟隨二人乘升降機到3樓，鄧培均指向男子「喺佢約我出嚟」，黃榮德遂向男子展示委任證，用右手搭其左膊，用廣東話稱「警察」，男子撥開他的手欲逃走，同袍見狀上前協助惟被告不斷掙扎，黃榮德因感到對方不明他所言，再用國語說「警察警察！」，男子問「什麼事？（國語）」，最終拉扯至防煙門制服男子。被告被搜出一張寫有「杜立強（音譯）」的中國公安證。聆訊午續。

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