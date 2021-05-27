經紀管索帶囚5.5個月上訴押後8月訊　官質疑條文標點符號影響解讀否 (14:32)

被告陳俊傑被控2019年11月2日，在銅鑼灣波斯富街及羅素街交界管有一包索帶，意圖將其作非法用途使用。律政司早前因案件涉法律爭拗，要求改由上訴庭直接審理本案，申請獲高院原訟庭批准。

控罪涉及《簡易程序治罪條例》第17條：

「任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，或管有任何手銬、指銬、攻擊性武器、撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具，意圖將其作任何非法用途使用，可處第2級罰款或監禁2年。」

上訴方認為，上述條文對束縛人身、攻擊性武器、入侵處所，以及其他適合作非法用途的工具進行規管，而觀乎條文寫法，「其他適合作非法用途的工具」應理解為只涉入侵處所的工具。

法官彭寶琴查詢，上訴方基於「百合匙或其他適合作非法用途的工具」中，「百合匙」後沒有頓號，而將「其他適合作非法用途的工具」歸類為入侵處所的工具的說法是否正確。

上訴庭法官彭偉昌亦質疑，條文所用的標點符號有否影響法庭對條文的解讀，正如「百合匙或其他適合作非法用途的工具」的條文「最後嘅句子有冇逗號都係因人而異」。高等法院首席法官潘兆初則認為，觀乎條文的中英文版本，認為兩個版本的表達方式有異，問法庭應如何處理有關情況。

法官彭寶琴另指出，上訴方援引1968和1994年的案例，惟有關條文曾被修改，包括基於《人權法》的出現，刪除被告需作出圓滿解釋的要求，質疑有關案例是否依然適用。上訴庭最終認為雙方需時再作準備，決定押後再訊，被告繼續獲保釋。