剷車司機涉非禮強姦親女逼服避孕丸　被控7項強姦亂倫等罪 (21:50)

被告為49歲剷車司機，被控於2015年至2019年8月1日期間，在葵涌兩個單位及內地福建省漳州市雲霄縣某房屋，一次非禮X、兩次對X作出嚴重猥褻作為、3次強姦X及一次與X亂倫。X為被告的親生女兒，案發期間是12至16歲。

控方開案陳辭指出，2015年，就讀中一的X與被告、妻子及哥哥，一家四口同住葵涌某單位。該年某一晚，被告趁妻子及兒子不在家時，叫原在另一房睡覺的X與他同眠，表示「我張牀軟啲、舒服啲」。X不虞有詐，最終在被告的牀上被摸腰及胸；之後X再遭被告要求手淫、口交及強姦。

X就讀中二時，曾遭被告從後攬腰，再次強姦。之後被告強逼X服用避孕丸，但X兩、三個月後未有跟從，只是假裝服用。2019年2月5日，X一家人回福建家鄉過年，被告趁機強姦了X。

同年暑假，被告與妻子鬧離婚，搬到附近另一單位居住。X為取得每月3000至4000元零用，跟隨被告居住，被告繼續對她施淫，與X性交時使用性玩具「震蛋」，事件最終因X情緒爆發，輾轉經社工轉介至警方而遭揭發。案件明（27日）續。