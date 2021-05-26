醫學會前會長方津生：選委席位減半貶低醫學界地位 (21:40)

至於特首選舉委員會組成大改，原本分別有30席的醫學界及衛生服務界，將合併為30席的「醫療衛生界」，立法會醫學界及衛生服務界的議席亦會合併。方津生表示，港府沒有調整中醫界別的選委席位，質疑當局貶低西醫及牙醫的地位，他稱曾與法律界人士討論，認為改動涉及歧視，可提出訴訟。被問到會否有行動，他稱，個人意見認為，「我們寄望香港原有人權、法律、司法獨立的機制，我們不排除採取這個（法律）途徑」。

方津生又稱，不擔心會因挑戰選舉制度而違反《港區國安法》，他認同「反中亂港的人不應該執政」，但港府是次「矯枉過正」，醫學界地位受損。

第五度擔任醫學會會長的蔡堅表示，全球面對前所未見的疫症，醫護人員疲於奔命抗疫，但過程中「有些意見被打壓」，對此感到無可奈何。蔡堅亦稱，香港現時的狀態「好難睇」，他擔心若業界就選舉制度提出法律挑戰，或會牽涉《港區國安法》。