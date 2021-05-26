物業管理員認侮辱國旗區旗保釋候判　官批行為愚昧命賠1080元 (17:41)

被告黃卓傑（38歲），報稱物業管理，被控於2020年10月3日，在元朗安寧路近燈柱FB3333，公開及故意以毁損的方式侮辱8面國旗及1面區旗。

辯方呈上被告親友及上司等的求情信，稱被告以往受父親影響因而有情緒問題，父親早年離世，被告便投身社會工作，惟因工作壓力而染上酗酒的陋習，參加戒酒及情緒輔導後，已成功戒酒及處理好情緒。

辯方呈上羅敏聰侮辱國旗一案，指出被告當時沒對涉案旗幟進行踐踏等侮辱行為，當時沒人群聚集，被告是受酒精影響而犯案，並非有預謀，他事後已後悔，亦願意賠償。

案情指稱，被告於10月3日凌晨1時許，在元朗安寧路扯下8面國旗及一面區旗被事主目擊，便衣警員上前截查被告，被告在警誡下稱因為政見及「飲咗酒」，「嬲嬲地」扯甩國旗，最終被捕。