女子交收平價燕窩券遭劫87萬現金　警搗有組織行劫集團拘9男女 (16:25)

東九龍總區重案組第2隊總督察馬志聰表示，案中39歲女事主從事網上現金券買賣工作，平日會到網上結識不同賣家，收購現金券再轉售圖利。她於上月16日下午到鑽石山鳳德道鑽石山浸信會外與賣家交收值90萬元燕窩現金券，到埗後登上一輛載有3名賊人的私家車，其中一名賊人隨即搶去其手上裝有87萬元現金的環保袋，再把事主推下車，私家車隨即高速逆線行駛逃走，其間撞及一客貨車，事主一度被拖行3米受傷。

警方經調查後鎖定目標，於昨（25日）清晨突擊搜查全港多處，拘捕8男1女（19至47歲），其間搜獲12500元失款及涉案賊車。警方搜查其中兩個處所時，搜獲10.5克可卡因、2.5克大麻花及一批毒品包裝工具，相信該集團另涉販毒。

涉事行劫集團以漁翁撒網方式到不同社交平台找買家，聲稱可以低價售賣物品及要求事主以現金交收，集團為博取信任會先派一人先進行一次低面額成功交易，再進一步向事主進行大面額交易，以不同藉口要求事主到偏僻地點或車上交收，事主上當後即安排睇水、司機、行兇者及套上假車牌的車輛搶劫。

被捕8男1女報稱任裝修工、運輸工、文員及無業，串謀行劫、企圖傷人、瘋狂駕駛、販毒等罪，目前正被扣查，警方另正通緝2名在逃人士。