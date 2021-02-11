18歲男向水炮車擲磚原判感化　律政司提刑期覆核　上訴庭稱原審官出錯命被告還押候判 (15:30)

主任裁判官錢禮去年8月判處答辯人陳業云（18歲）感化18個月，案件今由首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及法官張慧玲審理。

代表律政司的署理助理刑事檢控專員蕭啟業表示，答辯人身在暴動現場，躲在記者群中，其後衝出，並走到水炮車後向車尾掟磚，煽動人群仿效，而水炮車是警方特別用以管制人群的車輛，襲擊水炮車的罪行性質更為嚴重。再者，被告的裝束顯示他早有準備，帶同打火機、槌仔等亦可能作破壞用途，均是加刑因素，故認為感化令及社會服務令非合適判刑。

答辯人一方指出，答辯人承認有需要時會使用涉案的槌及打火機，但他不曾使用，亦沒任何指明要破壞的目標；又稱答辯人的感化報告正面，已完成近一半的感化令，曾還押兩周候判，若改判監禁式刑罰將影響其學業，而答辯人兩度被覆核刑期，相信已有阻嚇作用。