天氣｜天文台料下午酷熱局部地區有雷暴　今晚大致多雲 (12:43)

天文台於早上9時51分發出之雷暴警告，有效時間延長至下午2時30分。

【08:30】早上8時30分，天文台發出酷熱天氣警告。

【07:40】早上7時40分，天文台錄得氣溫28.4度，相對濕度80%。

驟雨正影響廣東沿岸。今早本港多處地區錄得超過5毫米雨量。此外，高空反氣旋覆蓋南海北部。預測今日部分時間有陽光。初時有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間天氣酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩偏南風。展望未來一兩日酷熱，亦有幾陣驟雨。周末及下周初驟雨增多及有雷暴。

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