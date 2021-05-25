6校爆上呼吸道感染納強制檢測 (21:58)

政府今晚（25日）將6間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病的學校，納入新型冠狀病毒強制檢測，其中兩校的一年級學生及教師要強檢。
任何人在5月12日至5月25日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月28日或之前接受強制檢測：
爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病的學校
(1) 上水清河邨清潤樓B翼地下中華基督教青年會上水幼稚園
(2) 屯門蝴蝶邨蝶舞樓地下124至130號香港保護兒童會蝴蝶邨幼兒學校
(3) 元朗安樂路5-11號明珠樓1樓麗晶幼稚園分校
(4) 荃灣海濱花園平台C（第9至12座）P層幼稚園香港靈糧堂荃灣幼稚園
任何以下指明學校及級別的學生，以及5月12日至5月25日曾任教相關級別的教師，須於5月28日或之前接受強制檢測：
(1) 牛頭角牛頭角道240號觀塘官立小學一年級
(2) 鰂魚涌英皇道1100號太古小學一年級
新冠肺炎 相關報道：
林鄭月娥：撤回叫停廣東省「回港易」屬港府內部調整 非受外界壓力影響
相關字詞﹕強制檢測 強制檢測大廈 強制檢測大廈名單 強制檢測群組 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介