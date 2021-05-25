6校爆上呼吸道感染納強制檢測 (21:58)

任何人在5月12日至5月25日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月28日或之前接受強制檢測：

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病的學校

(1) 上水清河邨清潤樓B翼地下中華基督教青年會上水幼稚園

(2) 屯門蝴蝶邨蝶舞樓地下124至130號香港保護兒童會蝴蝶邨幼兒學校

(3) 元朗安樂路5-11號明珠樓1樓麗晶幼稚園分校

(4) 荃灣海濱花園平台C（第9至12座）P層幼稚園香港靈糧堂荃灣幼稚園

任何以下指明學校及級別的學生，以及5月12日至5月25日曾任教相關級別的教師，須於5月28日或之前接受強制檢測：

(1) 牛頭角牛頭角道240號觀塘官立小學一年級

(2) 鰂魚涌英皇道1100號太古小學一年級

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