男子兩違檢疫規定逃離竹篙灣　將軍澳天晉II尋回後不適送院 (21:43)

涉事男子周日由外地抵港，因在指定檢疫酒店違反檢疫規定，被送往竹篙灣檢疫中心繼續檢疫。他當晚11時15分被發現離開檢疫單位，不顧工作人員勸阻，逃跑並登上一部停泊在檢疫中心外的私家車離去。警方於昨日凌晨約1時20分接獲相關部門報案，其後在將軍澳唐俊街12號一單位尋獲涉事男子。翻查資料，唐俊街12號是將軍澳住宅天晉II。

衛生署指出，涉事男子昨午被送回竹篙灣檢疫中心繼續檢疫，今早不適送院。署方稱，會調查懷疑違反檢疫令個案，若發現涉嫌違法行為，視乎蒐集到的事實和證據，有需要時會徵詢律政司意見，可能提出檢控，但署方不評論個別案件。

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