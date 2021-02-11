「熊仔餅」涉阻差圖搶槍再提堂　辯方擬爭議公眾利益豁免權　稱將影響勝算 (17:45)

駱應淦甫開庭即表示，將爭議「公罪利益豁免權」，要求控方披露更多文件才決定答辯意向，因爭議的結果會影響案件勝算及辯護理由，惟控方稱於3月已將可披露的文件交給辯方，法官李慶年着控辯雙方於11月3日審前覆核就有關爭議作出陳辭。另辯方指出，次被告胡子鍵於本月6日得到法援批准更換代表律師，故申請押後案件以索取指示。

控方表示，將傳召37名控方證人，包括14名市民、22名警員及一名檢驗槍械的專家，以及播放7條共長42分鐘的錄影片段，並會依賴胡子鍵的警誡供辭。

本案兩名被告為周柏均（21歲）及胡子鍵（20歲），二人報稱學生，均准保釋外出。控罪指稱他們於前年11月11日，在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓在正當執行職務的警務人員A，以及企圖搶劫A的一支警槍。周柏均另被控於同日同地企圖從A的合法羈押下逃脫。

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