梁凌杰死因研訊｜遺體修復師義務修復梁凌杰遺體　不忍年輕人選擇以死明志 (16:39)

現開設殯儀社企的伍桂麟於2019年6月15日看到梁凌杰不治的新聞，已萌生協助修復遺體的念頭，到翌日遊行完結，他在facebook發帖談及此事。事緣外界流傳找不到梁凌杰的父母，如果無人認屍，遺體可能被送去沙嶺公墓，「我不是搞政治，但我的政治光譜好明顯，希望我幫手處理，大家可以放心。」

梁凌杰的父母後來露面，並同意由伍桂麟修復遺體。面對鐵牀上的身軀，伍桂麟自言沒有特別的情緒波動，一心縫合和清洗解剖刀留下的傷口。他不願透露花了多少時間修復遺體，但坦言用了很多心機，最重要是盡量修復面容，讓梁父梁母認到兒子的樣貌。

遺體其後送往殯儀館，雖不設公眾弔唁，但館外的公眾告別禮人潮不斷。伍桂麟形容，梁凌杰之死對社會運動具象徵意義，「無論梁先生想尋死，或者失足跌下都不重要」，事件直接造就翌日6．16遊行，民陣稱有200萬零1人參與。他深信，示威者視彼此為「手足」，心中的悲痛猶如喪親，「大家心底明白，朵花不只獻給梁先生一個，還有其他人。」

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