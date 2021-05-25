14人涉立法會資訊科技界賄選案　的總幹事等4人認罪 (15:50)

14名被告中，5人是的總理事會成員及職員，包括會務總監李為民（52歲）、副秘書長楊耀鴻（33歲）、文員潘秀芳（51歲）、總財務總監王宣麗（44歲）及幹事雷亞福（45歲）；另5人是雷亞福的親人；其餘4人是雷亞福兒子的友人。

李為民、雷亞福及其妹妹和兒子，被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪，指控4人在選舉中向36人各提供1000元作為他們投票予某候選人的誘因。除李為民不認罪，其餘3人均認罪。

另外，李為民、楊耀鴻、潘秀芳及王宣麗被控一項串謀詐騙罪，四人均不認罪。控罪指他們以虛假專業資格及學歷資料，替240人申請成為電機暨電子工程師學會的會員，並藉此登記成為資訊科技界選民。

雷亞福及其親友等共10人則被控在選舉中作出舞弊行為接受利益罪，即接受700至1000元不等，作為他們投票予某候選人的誘因，其中雷亞福及其兒子的男友人陳琪南（48歲）認罪；餘下8人則不認罪，當中雷偉芳（39歲）、雷麗芳（42歲）、雷麗梅（45歲）和雷敬賢（23歲）獲控方不提證供起訴，控罪存檔法庭。

其他報道：男廚工認狎10歲女兒 還押至6月9日判刑

其他報道：國泰3現任、前任機艙服務員涉收賄 轉介區域法院6月再訊准保釋