新冠肺炎｜港增兩宗確診均源頭不明　為昨公布巴籍地盤工及菲傭 (15:37)

新增源頭不明個案：

．個案11835：43歲巴基斯坦籍男地盤工人，3月16日由巴基斯坦返港，於3月16日至4月5日於荃灣香港遠東絲麗酒店酒店進行檢疫。檢疫完成後居於葵涌石籬（二）邨石華樓的住所。他在將軍澳—藍田隧道—主隧道及相關工程的地盤工作（合約編號NE/2015/01）。他於5月9日的新冠病毒檢測結果為陰性，其後於5月23日到荃灣蕙荃體育館社區檢測中心進行定期檢測並確診，沒有病徵。其CT值超過30，顯示病毒量較低

．個案11836：37歲菲傭，今年3月20日由菲律賓抵港，3月20日至4月10日期間於北角華美達盛景酒店進行檢疫。檢疫完成後在僱主位於西貢大洞禾寮村的住所居住。她5月9日的強制檢測結果為陰性；其後於5月22日到設於馬鞍山體育館的社區檢測中心進行檢測並確診。

衛生署公共衛生化驗服務處的檢測顯示，菲傭的樣本帶有N501Y變異病毒株及E484K變異基因，但沒有帶有L452R變異基因。她無病徵，入院後對抗體測試呈陽性反應。根據患者提供的資料，她曾於4月30日及5月11日前往入境事務處火炭辦事處，於5月9日及5月16日到訪其親戚位於馬鞍山海典居第8座的居所，亦曾於5月1日、5月2日和5月23日到訪馬鞍山公園。

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