男廚工認狎10歲女兒　還押至6月9日判刑 (15:20)

被告為41歲男廚工，過往無刑事紀錄。他承認於2019年7月1至11月16日期間，在元朗一個單位內兩次向女童X作出嚴重猥褻行為、兩次非禮X，以及一次煽惑X向他作出嚴重猥褻行為的罪名。

控方案情指稱，在前年7月某日早上，被告趁妻子外出工作、X的8歲弟弟在客廳看電視時，叫X到睡房內，着X舔被告私處。一個月後的某天晚上，被告妻子在客廳教X的弟弟做功課時，被告以教X做功課為由，着她到房，但被告一關上房門便示意X跪下舔私處，但不久被告聽到妻子說X可以自己做功課，便未有行事；惟數天後，被告再次提出要求，是次X因擔心不跟從會遭被告打而屈服。

直至同年11月14日午夜，被告下班後喝着啤酒回家，走進睡房向X說：「我畀你睇下我買啤酒之前做過啲咩嘢」，並用電話播放成人影片，隨後用手指摸X的私處約15分鐘。X後來在廁所內悄悄哭泣，惟被告在兩天後再向X作同樣事情。隔日被告妻子看到X的內褲有啡色分泌物，在查詢X及與被告對質下揭發事件。

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