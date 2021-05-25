國泰3現任、前任機艙服務員涉收賄　轉介區域法院6月再訊准保釋 (13:48)

3名被告為前艙務長劉靜雯（34歲）、現任機艙服務員李仲輝（26歲）及前任機艙服務員王愛婷（31歲）。劉靜雯被控4項串謀使代理人接受利益罪，其餘兩人各被控與劉靜雯串謀干犯其中兩罪。

其中兩罪指出，劉靜雯涉於2018年1月1日至2019年2月20日，兩次與女子LE DO Trang Nha串謀，使劉靜雯共接受約4100美元（約3.2萬港元），作為提名該女子為其同行旅伴的誘因或報酬。

劉靜雯和李仲輝涉於2018年12月17日至2019年6月19日，與上述女子串謀，使李仲輝接受約5000美元（約3.9萬港元），作為提名Mare Alexandre Dambrines為其同行旅伴的誘因或報酬。

劉靜雯和王愛婷涉於2019年1月3至23日，與上述女子串謀，使王愛婷接受約3500美元（約2.7萬港元），作為提名Mariah Adams Ernst為其同行旅伴的誘因或報酬。