林鄭月娥：撤回叫停廣東省「回港易」屬港府內部調整　非受外界壓力影響 (11:04)

政府昨（24日）宣布，由今日起採用國家衛健委就內地各地疫情風險等級所公布的名單。林鄭月娥稱，自本年4月底擴展「回港易」至廣東省外後，食物及衛生局以內地的省、直轄市和自治區作為基礎，顯示內地的中、高風險地區。而早前遼寧及安徽出現本土確診，被港府暫停「回港易」免檢疫入境。惟她指出，相比上述兩省，暫停廣東的「回港易」計劃後帶來的問題很明顯，影響很多市民，認為過往的「熔斷機制」並不符合比例（not very proportionate）。

林鄭月娥又稱，參考內地衛健委亦是以小區為單位去處理確診個案，認為即使從公共衛生風險來評估，亦不應採用一個廣泛的基礎作改動，因此政府上周六晚立即作出調整。

對於今次事件，她希望「大家問埋今日就唔需要再問」，亦「唔好話係邊位同事出錯」，強調食衛局一直按機制制訂適用「回港易」地區名單，現在看來「似乎唔係最合適的機制」，但出發點是保護香港。

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