24地點納強制檢測　變種新冠病毒患者曾到馬鞍山公園、入境處火炭辦事處等4地 (08:41)

任何人在指明時間曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於5月27日或之前接受強制檢測：

涉及N501Y及E484K變種病毒株的初步確診個案曾到訪的地方

．馬鞍山鞍駿街8號海典居第8座（5月9日或5月16日）

．馬鞍山鞍駿街12號馬鞍山公園（5月1日、5月2日或5月23日）

．火炭樂景街2至18號銀禧薈4樓405至407號舖位入境事務處火炭辦事處（4月30日或5月11日）

．西貢大洞禾寮村49號（5月4日至24日）

屬再次檢測的指明地方

．中環皇后大道中15號置地廣場中庭3樓322號舖Urban Bakery Works（4月15日至5月5日）

．中環遮打道10號置地太子2樓201–2號舖Oliver's the Delicatessen（4月15日至5月5日）

任何人在5月11日至5月24日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月27日或之前接受強制檢測：

新增一宗或以上初步確診個案

．葵涌梨貝街2號石籬（二）邨石華樓

．將軍澳-藍田隧道-主隧道及相關工程地盤（合約編號NE/2015/01）

爆發上呼吸道感染學校

(1) 天水圍天河路6號地下仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心

(2) 觀塘安秀道23號安泰邨服務設施大樓1樓香港耀能協會安泰幼兒中心

(3) 鰂魚涌英皇道1124號康山花園第8及9座地下ABC Pathways International Kindergarten (Tai Koo Campus)

(4) 葵涌葵盛西邨第6座地下崇基幼稚園

(5) 長沙灣通州街500號星匯居1樓學之園幼稚園(星匯居)

(6) 東涌海濱路12號藍天海岸地下K01號舖太陽島幼稚園(東涌分校)

(7) 屯門景峰花園第1及2座地下美樂中英文幼稚園 / 幼兒園(景峰花園分校)

(8) 青衣長青邨青葵樓3樓309-314室路德會長青幼兒園

(9) 藍田茜發道匯景花園地下啟思幼稚園(匯景花園)

(10) 沙田小瀝源路69號帝堡城L5及L6平台啟思幼稚園/幼兒園(帝堡城)

(11) 鴨脷洲利東邨東昇樓地下及1樓聖文嘉中英文幼稚園

(12) 元朗水車館街44號地下1-8號舖保良局廖笑霞幼稚園暨幼兒中心

(13) 九龍塘根德道29號地下及1樓耀中國際幼兒園(根德道)

指明學校級別

(1)灣仔司徒拔道肇輝臺1號E高主教書院小學部三年級

(2)屯門良景邨保良局方王錦全小學一年級

(3)將軍澳培成路2號保良局馮晴紀念小學三和四年級