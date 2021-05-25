天氣｜雷暴警告及新界北部水浸特別報告生效　天文台料局部地區雨勢較大 (12:50)

【11:30】天文台：西貢雨勢特大 另一雷雨帶從南面靠近本港

天文台稱，西貢區雨勢特別大，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，可能出現嚴重水浸。

天文台亦稱，另一道雷雨帶正從南面靠近本港，未來兩三小時部分地區雨勢可能較大。

【10:30】天文台發新界北水浸特別報告

天文台發出新界北部水浸特別報告，稱新界北部尤其是沙頭角一帶，正受大雨影響。過去2小時該區錄得超過90毫米雨量。

【10:18】元朗、新界北雨勢特別大

天文台發出局部地區大雨提示，稱元朗區及新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，可能出現嚴重水浸。天文台亦稱，受低壓槽影響，未來一兩小時本港部分地區雨勢可能較大，市民應提高警惕。

雷暴警告現正生效，有效時間至中午12時，預料本港有幾陣雷暴。

【07:55】早上7時50分，天文台錄得氣溫29.8度，相對濕度80%。與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋覆蓋南海北部。

預測今日（25日）部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨及雷暴。下午酷熱，最高氣溫約33度。吹輕微至和緩南至東南風。展望未來兩三日持續酷熱，亦有幾陣驟雨。下周初驟雨增多及有雷暴。