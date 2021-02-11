新冠肺炎｜研究：長期停課學童現多動症症狀風險增　港大倡縮短停課或針對疑染病班別 (20:58)

首項研究分析本港首三波疫情397名18歲以下新冠病毒患者，91.2%人曾接觸確診者，九成為確診者的家庭成員；186宗有源頭個案僅3人的密切接觸者為同校同學，而該3人曾除口罩一起打排球。兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強表示，去年香港中學文憑試及學校恢復面授期間，均沒有校內感染，亦沒教師傳染學生個案，顯示兒童主要是被家人傳染病毒，學校感染風險較低，建議成人接種新冠疫苗保護學生。

另一項研究在首兩波疫情時以網上問卷訪問29,202個香港家庭，由育有2至12歲兒童的家長填寫問卷，發現兒童在疫情停課期間，專注力問題評分較疫情前上升7.5%，顯示專注力問題變大；家長精神壓力亦由疫情前46.74分升至49.38分，接近壓力「超高」的50分，特殊學習需要兒童的家長壓力會更大。

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