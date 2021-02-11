網台主持「霸氣哥」違限聚令罪脫　官斥控方錯誤理解條文：一個人又何來聚集？ (19:30)

彭官裁決時指出，從片段見到身處3樓中庭的被告曾建峯（45歲）曾高舉右手、向4樓叫囂，惟兩名警員證人因現場嘈吵均聽不清內容，被告身旁無人，亦無手持大聲公及標語等，單憑略帶不肯定的證供難以妄下判斷，被告就是帶領4樓約40人叫口號。

彭官稱，599G規例並無解釋或界定何謂「聚集」，他參考了台灣教育部及牛津大學出版的詞典，得出「聚集（gathering)」意指「集合、集結、積聚、走在一起」，認為先決條件是兩人須走在一起，反問「獨自一個人，又何來可以聚集呢？」。

彭官又稱，控方似乎想法庭深究被告出現的意圖及動機，惟在刑事法中，從來沒有罪行只得意圖及動機，而沒有行為，否則「思想都會犯罪」；更批評控方陳辭稱被告與其他人有共同目的而犯法是「荒謬、荒誕」，反問「商場內打算購物的人都犯咗599G？莫非同一時間只可俾4人入？」。

彭官又稱，法例立法目的是預防及控制疾病，聚集人數多於4人、各人少於1.5米距離，警方才有權作出驅散，本案被告的1.5米距離內均沒記者或警方以外的人，遂裁定被告罪脫。

另辯方訟費申請被拒，彭官形容被告是「技術性脫罪」，直言若控方援引正確控罪，被告或會被定罪。

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