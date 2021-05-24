楊家誠遭入稟追逾1.76億元　原告：被告為成報傳媒集團擔保借貸7次 (19:15)

原告為中國能源開發控股有限公司，被告是楊家誠。入稟狀稱，被告2008年透過公司收購星美出版集團並成為主要股東，該集團於2012年易名為成報傳媒集團有限公司。原告在2008年10月至2010年6月間，先後與成報傳媒集團訂立7項貸款協議，涉款3710萬，其間原告曾將部分貸款延期，被告則先後於2010年及2011年先後兩次簽約成為7筆貸款的擔保人。

不過成報傳媒集團於2012年表示財困，未能在到期日前還款，要求原告免除過期利息及更改利息計算方法，原告拒絕。至2015年，成報傳媒集團被法庭頒令清盤，其後清盤人表明成報傳媒集團的資產不夠還債，原告認為根據擔保協議，被告有責任向原告償還貸款，由於被告一直沒有回應原告的律師信，原告遂入稟法庭，向被告追討貸款本金加利息等逾1.27億港元。

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