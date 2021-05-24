新冠肺炎｜巴籍地盤工檢測「不確定」　料正上班　當局暫未能聯絡 (17:41)

不確定個案：

．43歲巴基斯坦籍地盤工人，與家人同住葵涌石籬（二）邨石華樓，當局暫只聯絡上其家人，家人稱因他正在上班故無法聽電話，他於3月16日乘EK384航班從巴基斯坦回港，5月9日檢測呈陰性，當局將再跟進個案會否屬初步確診。當局初步了解到他疑在隧道工作，正派員在各隧道尋人。

．37歲菲律賓籍外傭，與3名僱主及家人居於馬鞍山大洞禾寮村村屋。她3月20日乘PR300航班從菲律賓回港，同日至4月10日在酒店檢疫，一直檢測呈陰性，於5月9日外傭強制檢測亦呈陰性。她5月6日及9日曾與外傭的親戚，到該親戚僱主的馬鞍山海典居住所聚會，5月11日到火炭入境事務處，5月23日獨自到馬鞍山公園。平日她主要留在僱主家中，僱主的約8至10名親友曾到訪探望其初生嬰兒。當局正跟進該外傭的緊密接觸者及確診情況，會觀察她入院後的病毒量、體內有沒有抗體等。

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