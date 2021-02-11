10．1遊行涉非法集結案　吳文遠求情：僅靠司法機構不能解決社會政治鴻溝 (17:15)

辯方另讀出楊森的親筆求情信，楊森同樣以「本人認罪，但不認錯」作開首，與上一次同在法官胡雅文席前認罪的「8．31祈禱遊行案」一樣，故法官聽到該句隨即截停辯方，並說「我不禁想像，是否同一封信？」辯方回應只是相似但同一封信。楊森在信中表示，自己只是公民抗命，又表示中央政府過度干涉，令本港走向一國一制，但自己會留守本港爭取公義。

代表吳文遠的資深大律師夏博義稱，吳文遠在澳洲修讀商科後，一度投身商界，且非常成功，年薪達200萬元。但他回港後，因一次協助老人家尋找居所，決定放棄原有事業，專注協助低下階層、長者及工人等，年收入大跌。辯方另稱吳文遠認為《公安條例》違憲，令警方可限制市民行使集會權，所以才公民抗命犯案，這可在控方的案情中看到，故希望法庭考慮他因道德理由犯案，加上在案情上參與程度低，無份組織亦沒呼籲他人參與，可判處較輕刑罰。

吳文遠的求情信中提及，兩極化的政治分歧產生愈來愈多裂痕，有時候無法互相理解、和而不同，亦不願意試圖尋求某種程度的妥協，認為不論政治立場如何，「我敢肯定這個法庭上有許多人，都為此而傷心欲絕」，希望法庭明白僅靠司法機構不能解決根深柢固的社會政治鴻溝。

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