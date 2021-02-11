10．1遊行涉非法集結案　吳文遠求情：僅靠司法機構不能解決社會政治鴻溝 (17:15)

前年10月1日，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會主席李卓人及秘書蔡耀昌、民陣陳皓桓等10名泛民，在港島參與「沒有國慶 只有國殤」遊行案，辯方今午（24日）續在區域法院求情。何俊仁、楊森及單仲偕由大律師布穎琪代表，稱3人在公共服務有貢獻，而何俊仁及楊森分別在同由法官胡雅文審理的「8．18流水式集會案」及「8．31祈禱遊行案」因此理由而獲判緩刑，希望法官繼續判以緩刑。辯方另指出，3人由始至終只是呼籲港人和平遊行，若因少數暴力示威者騎劫了和平示威，便剝奪眾人和平遊行的權利，並要各被告為此負責，擔心會造成寒蟬效應。
辯方另讀出楊森的親筆求情信，楊森同樣以「本人認罪，但不認錯」作開首，與上一次同在法官胡雅文席前認罪的「8．31祈禱遊行案」一樣，故法官聽到該句隨即截停辯方，並說「我不禁想像，是否同一封信？」辯方回應只是相似但同一封信。楊森在信中表示，自己只是公民抗命，又表示中央政府過度干涉，令本港走向一國一制，但自己會留守本港爭取公義。
代表吳文遠的資深大律師夏博義稱，吳文遠在澳洲修讀商科後，一度投身商界，且非常成功，年薪達200萬元。但他回港後，因一次協助老人家尋找居所，決定放棄原有事業，專注協助低下階層、長者及工人等，年收入大跌。辯方另稱吳文遠認為《公安條例》違憲，令警方可限制市民行使集會權，所以才公民抗命犯案，這可在控方的案情中看到，故希望法庭考慮他因道德理由犯案，加上在案情上參與程度低，無份組織亦沒呼籲他人參與，可判處較輕刑罰。
吳文遠的求情信中提及，兩極化的政治分歧產生愈來愈多裂痕，有時候無法互相理解、和而不同，亦不願意試圖尋求某種程度的妥協，認為不論政治立場如何，「我敢肯定這個法庭上有許多人，都為此而傷心欲絕」，希望法庭明白僅靠司法機構不能解決根深柢固的社會政治鴻溝。
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