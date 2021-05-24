新冠肺炎｜港增一確診　維港灣46歲菲傭帶變種病毒　入院驗出抗體陽性 (16:35)

染疫菲傭於2月8日隨前僱主一家前往巴基斯坦，於4月3日由巴基斯坦返港，於西營盤華美達海景酒店檢疫至4月23日。她4月24日在前僱主位於大王下村31號的住所暫住，4月30日遷往準僱主位於大角嘴維港灣第6座的住所居住。她於4月28日及5月7日到社區檢測中心接受檢測，結果陰性，其後遵從強制檢測公告於5月22日檢測，結果呈初步陽性並帶有N501Y變異病毒株，但沒有帶有E484K及L452R變異基因。

該菲傭5月9日及5月16日曾到中西區海濱長廊中環段與數名朋友休息，5月16日亦到中環環球商場匯錢，另5月9日及16日曾到中西區海濱長廊及環球商場的人須強制檢測。菲傭平日接送僱主的兩小孩到上學及放學，兩人分別就讀優才（楊殷有娣）書院小學部及民生書院幼稚園，該兩校須停課及清洗，至兩名小孩檢測結果為呈陰性才復課。

張竹君指出，該菲傭在4月28日及5月19日曾接種復必泰疫苗，但相信她在接種疫苗前已受感染，因此疫苗接種並未影響檢測結果。

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