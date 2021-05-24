壹傳媒申臨時禁令　圖禁警用搜查大樓材料作刑事檢控 (15:47)

原告分別為壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司、壹傳媒管理服務有限公司、壹傳媒創辦人黎智英、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒動畫公司總經理吳達光、行政總監黃偉強，以及黎智英的兩名兒子黎見恩和黎耀恩。被告一方為警務處長。

原告今要求修改傳票的部分內容，包括爭議警方當時搜得的材料超出手令的涵蓋範圍，有關行為構成違法侵入或侵害，以及爭議該手令是否合法。

代表壹傳媒等公司的資深大律師韋仕博指出，根據國安處一名警司的誓章，警方當時並非根據《警隊條例》第50（7）條，而是根據《港區國安法》第43條，向法庭取得手令搜查壹傳媒大樓，最終搜得423項材料，惟目前搜得的材料只涉及串謀欺詐罪，例如涉及19間私人公司的商業紀錄，質疑有關資料與國安法的罪行無關。

法官陳嘉信一度查詢有關做法是否涉及法定要求，韋仕博回應有關做法屬慣例，形容警方大可選擇根據《警隊條例》取得手令，質疑警方今次的做法屬刻意決定。

韋仕博又稱，警方已將部分材料用作刑事檢控，有關審訊將於明年3月開審，故要求法庭批出臨時禁制令，或盡快定下本案的審訊日期。

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