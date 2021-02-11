梁凌杰死因研訊｜陪審團料明退庭商議　官：不要基於個人觀點假設有人犯錯 (16:14)

代表消防處長的大律師陳碧琪結案陳辭時表示，警方和消防處分別負責游說和救援行動，原定計劃是死者梁凌杰（終年35歲）接受游說後放下鎅刀，消防員協助他返回安全位置。對於梁凌杰在行人道墮下的位置沒有救護氣墊覆蓋，陳大狀表示行人道的欄杆需時拆卸，萬一梁凌杰在拆欄杆期間墮下，將危及消防員生命，加上受棚架工程影響，行人道只有一米多闊，即使消防處使用從外國購入約3米闊的氣墊，都不夠位擺放，形容消防員面對環境限制，情況「實屬不幸」。

裁判官高偉雄總結證供時表示，會以「梁凌杰先生」或者「凌杰」稱呼死者，但形容庭上對於梁凌杰的證供較片面、空白，僅建基於家屬的供辭，無法了解梁凌杰的實際工作和興趣。

裁判官提到，梁凌杰曾購入保額為300萬港元的人壽保險，受益人是父母，而根據條款，如果梁凌杰於保單生效一年內、即2018年1月至2019年1月內自殺死亡，保險公司會賠償部分保費。裁判官稱，梁凌杰在墮樓前約兩個月致電保險公司詢問保單的保費事宜，陪審員可以考慮梁凌杰打這通電話的原因。

裁判官表示，早於墮樓前3日，梁凌杰已在手機撰寫題為「惡法殺港」的筆記，內容與當日的雨衣和橫額字眼相似，可能他早已考慮如何寫橫額。此外，梁凌杰墮樓前兩日前用手機搜尋「旺角自殺」字眼，另有八達通紀錄顯示他在港鐵旺角站出閘，裁判官建議，陪審團可以考慮梁凌杰是否早已萌生念頭，打算「做想做的事」。

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