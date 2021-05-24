男護理員、女學生涉8．31暴動受審　控方稱兩被告逃跑時遭截停 (14:56)

被告為護理員楊光智（26歲）及學生湯嘉欣（21歲），兩人被控於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道近天樂里參與暴動。楊光智另承認無牌管有無線電通訊器具罪；湯嘉欣則否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，即管有一支激光筆。

控方開案陳辭指出，當日傍晚開始，眾多示威者集結在灣仔及銅鑼灣一帶堵路及縱火，至晚上近8時，示威者在軒尼詩道破壞豎立在大廈外牆的大公報標誌，並與進行掃蕩的警方對峙。警方繼續推進，部分示威者往灣仔道撤退，惟仍有眾多示威者沒散去，向警方擲汽油彈、照射強光及縱火。

當警方掃蕩至摩理臣山道及天樂里一帶時，逾百人沿軒尼詩道及灣仔道向東逃跑，當中包括兩被告，他們在灣仔道近陳東里被截停，當時兩人身穿深色衣服及戴上防毒面罩，首被告另戴了頭盔，被搜出無線電對講機及生理鹽水等；次被告則手持長雨傘及行山杖，警員在其背包搜獲激光筆、護目鏡及手套等。