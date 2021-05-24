黃子悅與夫涉違限聚令獲撤控 (14:45)

正因初選案而還押的黃子悅今被押到庭應訊，戴上眼鏡、身穿白恤衫的她精神不俗，不時與丈夫以眼神和手勢交流，散庭後更互舉心形手勢。多名旁聽者向黃子悅揮手，她隨即高呼「寫多啲信畀我呀！」，眾人回應「好呀！黃子悅！」

被告黃子悅（23歲）及吳家倫（28歲），原被控於2020年5月10日，在旺角豉油街與通菜街交界，參與受禁群組聚集。

黃子悅家屬在facebook發文，形容本案再次證明濫權、濫發告票的指控絕非子虛烏有。家屬又透露，黃子悅由今年2月28日身陷囹圄，一直希望嶺南大學會處理此特別情況，令她能夠修畢本來只剩下半個學期的視覺研究文學士課程，校方今午將就她的學業事宜進行內部討論，家屬希望校長鄭國漢能參與。