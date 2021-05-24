黃子悅與夫涉違限聚令獲撤控 (14:45)

去年5月10日母親節，有網民發起「母親節行街」及在商場「和你Sing」，入夜後有人轉到旺角豉油街一帶聚集，47名民主派「35+初選」案的被告之一、前學民思潮發言人黃子悅，與當時男友、現為丈夫的吳家倫，當日在旺角遭警員票控違反當時的8人限聚令，案件原定今（24日）於九龍城裁判法院開審，控方在庭上表示不提證供起訴，主任裁判官嚴舜儀遂撤回兩張傳票。另控方不反對辯方的訟費申請，嚴官下令若控辯雙方未能就金額達成共識，屆時將交由聆案官處理。
正因初選案而還押的黃子悅今被押到庭應訊，戴上眼鏡、身穿白恤衫的她精神不俗，不時與丈夫以眼神和手勢交流，散庭後更互舉心形手勢。多名旁聽者向黃子悅揮手，她隨即高呼「寫多啲信畀我呀！」，眾人回應「好呀！黃子悅！」
被告黃子悅（23歲）及吳家倫（28歲），原被控於2020年5月10日，在旺角豉油街與通菜街交界，參與受禁群組聚集。
黃子悅家屬在facebook發文，形容本案再次證明濫權、濫發告票的指控絕非子虛烏有。家屬又透露，黃子悅由今年2月28日身陷囹圄，一直希望嶺南大學會處理此特別情況，令她能夠修畢本來只剩下半個學期的視覺研究文學士課程，校方今午將就她的學業事宜進行內部討論，家屬希望校長鄭國漢能參與。