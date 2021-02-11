10．1遊行涉非法集結案　梁國雄：行無愧怍心常坦　身處艱難氣若虹【附求情信節錄】 (14:11)

梁國雄由資深大律師潘熙和大律師黃宇逸代表。辯方為梁國雄求情時透露，梁國雄患有冠心病，3條動脈的其中2條已閉塞，又引述多封來自不同勞工社福機構或團體代表的求情信指出，梁國雄不僅是電視鏡頭或新聞下的「長毛」，而是有為草根階層、弱勢社群、老人家及勞工等默默付出。前立法會議員張超雄撰寫的求情信亦形容梁國雄「擁有一顆關懷的心」，且是勇於將自己的夢想與理想實現的人。辯方提及梁國雄曾牽涉的多宗司法覆核案，稱他是一個相信香港司法制度能改變香港社會的人。

辯方續稱，梁國雄及其他被告從無鼓吹暴力，各人當日完成遊行後已離去，事後約下午4時許灣仔金鐘一帶出現的暴力事件，與各被告無關，而且是次規模比「8．18流水式集會」為小。不過，法官胡雅文質疑各被告對事後的事情仍有一定責任，因即使他們下午2時許完成遊行，但遊行隊伍中的示威者亦是他們的一部分，稱「當時已不是8月，這是10月」。

梁國雄求情信節錄：

長期以來，我一直致力於爭取民主、公義。不論在議會內外，均以實現全面普選為職志。在港人為此協力奮起，抗爭不輟之際，我豈能不於所處崗位悉力以赴，共同抵抗林鄭政權的逼迫打壓。舉行「十一大遊行」身先士卒，與群眾共同進退，自然是應有之義。

法官閣下，我在此陳情，並非為自己砌辭開脫，而是想闡明發起「十一大遊行」的初衷和原委。公民抗命本就是訴諸群眾良知，光明磊落的行為，根本毋須有所隱瞞，亦不必祈求憐憫。

我既然已選擇抗命之途，自然明白必須坦然面對崎嶇前路，入獄承擔刑責，乃是必經之徑。「行無愧怍心常坦 身處艱難氣若虹」，我謹以此作結，並與香港市民共勉。

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