10．1遊行涉非法集結案今求情　李卓人：這是我所選的民主之路　辯方：從無鼓吹暴力【附求情信節錄】 (13:07)

10名被告依次為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕、蔡耀昌，同承認一項組織未經批准集結罪；首4人另承認一項煽惑他人參與未經批准集結罪；吳文遠和蔡耀昌另承認一項明知而參與未經批准集結罪。

陳皓桓今天自行應訊，法官胡雅文表示已收到他呈上的求情信，會待辯方完成所有陳辭後，讓他讀出信中內容。

李卓人及何秀蘭由大律師吳宗鑾代表。辯方為兩人求情指出，兩人曾任立法會議員，為香港的公共服務作出貢獻，強調兩人都是「和理非民主派」，從無在案發時鼓吹暴力，就算李卓人在當日遊行後說要「繼續抗爭」，亦非要求民眾訴諸暴力，只是呼籲各人行使《基本法》賦予和平遊行的權利。

李卓人求情信節錄：

「如果愛國家等於愛中國共產黨，事情便會變得容易得多，因中共的政治原則只要求絕對服從……不過，我選擇活在真實中，並堅持依從自己的信念。於我而言，愛國主義的定義是愛人民，而國家體制的功用是為了保護人民的自由及尊嚴，而非為了控制人民的思想及行為。法官閣下，這是我所選的民主之路，亦是多年來我走上街頭的原因，並一直忠於自己的的原意及承諾。」

何秀蘭求情信節錄：

「近兩年來，行政機關與港人之間的互信嚴重受損，這對香港來說是不幸的。為了避免港人對政府的怒怨及不信任繼續上升，我深信和解是最終出路。我希望我們已學到教訓，我們必須對和平保持信念，我們必須相信香港人。」