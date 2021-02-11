梁凌杰死因聆訊｜警務處代表：休班警助游說梁凌杰一心拯救生命　冀陪審團別考慮政治立場 (12:30)

代表警務處長的大律師熊健民首先以「凌杰」稱呼死者梁凌杰（終年35歲），稱警方對事件感惋惜，亦向家屬表達慰問，「由於凌杰的政治立場，以及事件有針對警方的標語，有人關注凌杰有否得到應得的救助」，所以研訊傳召多名參與救援的警員作供。

熊大狀表示，事發的前年6月15日是星期六，數名談判組休班警員到場協助，其中一人原本在附近的酒店吃飯，得知消息後趕赴現場。熊大狀提到，社會有「多做多錯、少做少錯」的現象，「為何當日不用上班的警員要到場協助呢？他們是否『食飽飯無嘢做』或者好管閒事呢？」熊大狀強調，警員明顯只想救人，行為與個人榮辱無關，又稱今次陳辭不是旨在講述警員的偉大，拍手讚揚一番，「但大家評價現場警員，不應單純考慮政治立場」，要基於事實裁斷。

時任立法會議員鄺俊宇嘗試親自游說梁凌杰，遭警方拒絕。熊大狀陳辭指出，有人認為若警方批准鄺俊宇的要求，或可避免悲劇發生，「一連串的如果，可以指向美好結局，但這是一廂情願的願景。」熊大狀假設稱，如果梁凌杰接受鄺俊宇游說期間墮樓，或以鎅刀傷害鄺俊宇，兩人可能雙雙墮樓，屆時就有人批評警方決定輕率；基於鄺俊宇沒有受過危機事件的訓練，警方當日的決定合情合理。

熊大狀續稱，有人認為梁凌杰最終離世，警方應該嘗試批准鄺俊宇的要求，但相關意見是「事後孔明」和「馬後炮」。他稱談判專家一直認為事態發展良好，直至梁凌杰晚上爬上棚架，事態才急轉直下，希望陪審團不要以救援行動的成敗，去評估警員的表現。熊大狀表示，警方樂意接受陪審團提出建議，避免悲劇再發生，「無論生前有什麼政治立場，任何生命都值得珍惜，警務處本著這一點拯救生命。」

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