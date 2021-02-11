天氣｜酷熱天氣警告下午4時20分取消　天文台料隨後數日持續酷熱幾陣驟雨 (16:30)

【16:30】天文台下午4時20分取消酷熱天氣警告。本港地區今晚（24日）及明日（25日）天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。明日局部地區有雷暴，最低氣溫約27度。下午部分時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。吹輕微至和緩南至東南風。展望隨後兩三日持續酷熱，亦有幾陣驟雨。下周初驟雨增多及有雷暴。
【15:00】天文台下午3時取消雷暴警告。
【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫29.6度，相對濕度82%。一道低壓槽正為廣東地區帶來驟雨。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區雨勢較大及有雷暴。下午部分時間有陽光，天氣酷熱，吹輕微至和緩偏南風。
【12:05】天文台今日中午12時發出特別天氣提示：雷雨區正影響本港西部地區，未來一兩小時該區雨勢會較大。市民應提高警惕。酷熱天氣警告和雷暴警告繼續生效。
【09:38】天文台上午9時38分發出雷暴警告。
【08:00】早上8時，天文台錄得氣溫28.4度，相對濕度87%。酷熱天氣警告現正生效。香港今早部分地區有驟雨，大嶼山錄得數毫米雨量。同時，一道低壓槽正影響華南北部。預測今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間酷熱，最高氣溫約34度。吹輕微至和緩偏南風。展望未來一兩日持續酷熱，亦有幾陣驟雨。本周中後期漸轉多雲，周末期間驟雨增多。
酷熱天氣 相關資訊：
飲水 實用資訊：
防曬 實用資訊：
防曬Q&A｜多雲日子不會曬傷？天文台拆解防曬謬誤【附圖：天文台紫外線指數5級】
戴口罩也要防曬 皮膚科醫生：戶外活動需全臉塗防曬 每兩小時補搽
2020年消委會報告：逾八成防曬產品未達標示效能或增患皮膚癌風險【附名單】
驅蚊 實用資訊：
驅蚊劑｜DEET濃度30%有效6小時 香茅油1小時有效【一圖睇晒不同成分驅蚊時效】
驅蚊劑使用6注意 消委會提醒DEET可溶解膠質物品、半歲以下嬰兒勿用
2020年消委會報告：7款驅蚊劑含避蚊胺濃度高於10% 兒童應避免使用（附名單）
天然驅蚊DIY｜綠色達人教自製中藥驅蚊包 方便攜帶成人兒童都啱【短片】