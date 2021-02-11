天氣｜酷熱天氣警告下午4時20分取消　天文台料隨後數日持續酷熱幾陣驟雨 (16:30)

【15:00】天文台下午3時取消雷暴警告。

【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫29.6度，相對濕度82%。一道低壓槽正為廣東地區帶來驟雨。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區雨勢較大及有雷暴。下午部分時間有陽光，天氣酷熱，吹輕微至和緩偏南風。

【12:05】天文台今日中午12時發出特別天氣提示：雷雨區正影響本港西部地區，未來一兩小時該區雨勢會較大。市民應提高警惕。酷熱天氣警告和雷暴警告繼續生效。

【09:38】天文台上午9時38分發出雷暴警告。

【08:00】早上8時，天文台錄得氣溫28.4度，相對濕度87%。酷熱天氣警告現正生效。香港今早部分地區有驟雨，大嶼山錄得數毫米雨量。同時，一道低壓槽正影響華南北部。預測今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間酷熱，最高氣溫約34度。吹輕微至和緩偏南風。展望未來一兩日持續酷熱，亦有幾陣驟雨。本周中後期漸轉多雲，周末期間驟雨增多。

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