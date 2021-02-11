新冠肺炎｜官涌疫苗接種中心一護士初步確診　一初步確診菲傭帶變種病毒株 (20:21)

被問官涌體育館疫苗接種中心需否暫時停運，郭寶賢表示該中心每日清潔消毒兩次，該護士與市民均有戴口罩，而且接觸時間短，中心會繼續照常運作。據了解，暫有兩名中心職員因為曾與該女護士共膳，可能會被列為密切接觸者。

官涌體育館疫苗接種中心表示，初步確診的護士的職責主要是調配時間表及後勤支援，亦有擔當前線疫苗接種工作，她並無任何不適徵狀，最後上班日期為5月22日。她於工作期間的防護裝備符合衛生署要求，應沒有接種疫苗的市民被列為緊密接觸者及需要接受隔離。官涌疫苗中心今晚將進行徹底消毒，明日（24日）將如常運作。

另一宗初步確診涉及一名46歲菲傭。衛生防護中心今晚表示，患者沒有病徵，今年2月初隨前僱主一家前往巴基斯坦，於4月3日由巴基斯坦返港，同日至23日於西營盤華美達海景酒店檢疫。她在檢疫完成後於4月24日至29日在前僱主位於大王下村31號的住所暫住，其後遷往準僱主位於大角嘴維港灣第6座的住所居住。

患者於4月28日及5月7日到社區檢測中心接受檢測，結果陰性，其後遵從強制檢測公告於5月22日檢測，結果呈初步陽性；初步顯示病人帶有N501Y變異病毒株，但沒有帶有E484K及L452R變異基因。

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