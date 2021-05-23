天氣｜天文台料持續酷熱　明日幾陣驟雨局部地區有雷暴 (16:30)

【16:30】本港地區今晚（23日）及明日（24日）天氣預測：天氣酷熱，漸轉多雲，有幾陣驟雨，最低氣溫約28度。明日部分時間有陽光，最高氣溫約34度。稍後局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏南風。展望隨後一兩日持續酷熱，亦有幾陣驟雨。本周中後期漸轉多雲，周末期間驟雨增多。15:49報道：最熱5月 大美督今錄37.1度
酷熱天氣警告生效 相對濕度67%
【11:14】酷熱天氣警告生效。上午11時，天文台錄得氣溫33.3度，相對濕度67%。高空反氣旋持續為華南沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。本港地區今日（23日）天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨。天氣酷熱。吹和緩偏南風。
(天文台) 酷熱天氣 相關資訊：
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