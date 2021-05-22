石牆花已獲9萬人聯署　促懲教署改善監獄酷熱環境 (23:59)

【22:23】天氣酷熱，關注囚權組織「石牆花」昨（21日）發起「十萬火急行動」聯署，冀募集十萬人聯署，要求懲教署改善監獄酷熱環境。立法會前議員邵家臻表示，截至今晚（22日）6時半已錄逾8萬人聯署支持。懲教署今午的回覆沒有正面回應聯署訴求，稱會根據現行保安機制及院所運作情況訂明可批物品種類。本報查詢在囚者及懲教職員中暑個案數字，署方沒有回應。

懲教署表示，去年於赤柱監獄囚室內試驗防自殺設計的滾筒扇，稱效果良好，今年初分階段安裝，預計在本年第三季完成約600個囚室的安裝，明年第二季完成共1500個囚室，如有需要會擴展至其他院所。署方稱，除恆常更換風扇外，亦加裝風力強勁的牛角扇，並會安裝通風效能較佳的新式閘門及窗戶，改善空氣流通。

邵家臻批評，懲教署「擺出官樣，當其他人意見是廢話」，指出懲教署的態度是冷處理，「答咗等於無答」，批評是長久存在的官僚態度。

「石牆花」發起的聯署要求懲教署改善監獄酷熱環境，例如新增預防中暑物資、提供凍水飲用、增加囚友洗澡次數等。邵家臻表示，建議提供凍水及室溫水，以及讓家屬購入電動手提風扇等，均不用署方付額外開支，過去多年來一直有提出，惟懲教署不願改善，認為署方沒有視在囚者為監獄持份者。