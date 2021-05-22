6青年向警叫囂辱罵非法集結罪成　1人認襲警 (16:09)

10名被告依次為16歲學生、楊傑朗（21歲）、學生麥梓希（17歲）、學生丘澤（17歲）、16歲學生、16歲學生、15歲學生、學生李偉鴻（17歲）、劉家浩（23歲）及林志鑫（20歲），他們同被控一項非法集結罪。首3名被告另被控襲擊警長50970，3人中只有楊傑朗認罪。

屈官裁決稱，當日集結者在商場內遊走叫口號，但仍有商店繼續營業，沒有影響顧客，未達至擾亂公眾秩序。不過，當日集結者遊行至港鐵站C出口後並沒解散，對警員叫囂及辱罵「黑警OT警嫂3P」、「黑警死全家」等字句，此等行為則構成非法集結。

就各被告的行為，屈官稱第一、三、四、五、九和十被告身處向警員叫囂的人群中間，有共同目的，裁定6人非法集結罪成。至於其餘4名被告，屈官稱第六、七及八被告辨認證據不足，第二被告只是在現場湊熱鬧，裁定4人罪脫。

針對第一及第三被告的襲警罪，屈官指出片段未能清楚拍到施襲者是誰，且受襲警長作供時曾表示記憶出錯，故她對警長口供的可靠性存疑，裁定兩人罪脫。

罪成的第一、第三及第五被告即時提出覆核，屈官押後至6月15日作覆核聆訊。第十被告林志鑫早前已還押118日，裁判官考慮其特殊情況，判處4個月監禁，被告即時獲釋。其餘3名被告則還押至6月4日判刑，以待索取勞教中心等報告。

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