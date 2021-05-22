警反黑行動搗無牌酒吧賭場　28人被捕 (10:49)

警方前日（20日）及昨日（21日）展開代號「犁庭掃穴」行動，巡查旺角區內17間麻將館、酒吧、桑拿及遊戲機中心等娛樂場所。探員搗破位於山東街40號一個懷疑賭場，拘捕3男1女，年齡介乎35歲至49歲，涉嫌管理賭博場所、在賭博場所內賭博、未能出示身分證明文件及違反《預防及控制疾病（規定及指示（業務及處所）規例》（第599F章），其中一名39歲男子正被通緝。被捕男女已獲准保釋候查。

行動中警員票控一名27歲女子涉嫌違反口罩令，亦向一名遊戲機中心持牌人發出限聚令口頭警告。

另外，警員分別在砵蘭街和南頭街拘捕一名外籍女子和兩名本地男子，年齡介乎32至39歲，涉嫌逾期居留及管有危險藥物，其中一名男子正被通緝，警員檢獲小量懷疑冰毒。

今日（22日）凌晨零時許，探員突擊搜查新蒲崗六合街23號一個工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。3名酒吧女負責人，年齡介乎23至24歲，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反第599F章被捕。14男4女酒客則涉在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，他們亦涉違反限聚令，警員發出定額罰款通知書。

所有被捕男女正被扣留調查。警方行動中共檢獲約240罐啤酒、33瓶烈酒及一批音響器材。