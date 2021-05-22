天氣｜天文台下午錄得氣溫34.3度今年最高　料明日局部地區有驟雨 (16:30)

【16:30】酷熱天氣警告現正生效。本港今日（22日）下午天氣酷熱，天文台錄得最高氣溫34.3度，是今年以來的最高紀錄。
本港地區今晚及明日（23日）天氣預測，大致天晴，局部地區有驟雨。明日最低氣溫約29度。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩偏南風。展望隨後兩三日持續酷熱，亦有幾陣驟雨。下周後期驟雨增多。
【08:15】酷熱天氣警告現正生效。早上8時10分，天文台錄得氣溫28.5度，相對濕度89%。
一股偏南氣流正影響廣東沿岸。本港今早有幾陣驟雨，港島東及九龍東錄得超過10毫米雨量。此外，高空反氣旋覆蓋南海北部。預測今日大致天晴，但局部地區有驟雨。天氣酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩偏南風。展望未來數天持續酷熱，亦有幾陣驟雨。下周後期驟雨增多。
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