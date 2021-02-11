匯璽第5A及5B座納強制檢測　涉印尼抵港外傭初步確診【附強制檢測地點名單】 (22:56)

政府今晚（21日）將西環香港中遠賓館、南昌匯璽第5A及5B座，以及8間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校納入新型冠狀病毒強制檢測。據了解，一名從印尼抵港的外傭，在抵港後第26日的樣本驗出新冠病毒陽性，而她已回到僱主在匯璽的住所；患者新冠病毒CT值高（即病毒量低），仍待做抗體檢測以確定是否輸入個案。