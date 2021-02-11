匯璽第5A及5B座納強制檢測　涉印尼抵港外傭初步確診【附強制檢測地點名單】 (22:56)

政府今晚（21日）將西環香港中遠賓館、南昌匯璽第5A及5B座，以及8間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校納入新型冠狀病毒強制檢測。據了解，一名從印尼抵港的外傭，在抵港後第26日的樣本驗出新冠病毒陽性，而她已回到僱主在匯璽的住所；患者新冠病毒CT值高（即病毒量低），仍待做抗體檢測以確定是否輸入個案。
任何人在4月29日至5月21日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月24日或之前接受強制檢測：
非本地確診個案曾居住的地方
‧西環堅尼地城海旁20-21號香港中遠賓館
任何人在5月8日至21日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月24日或之前接受強制檢測：
住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上初步確診個案
‧深旺道28號匯璽第5A及5B座
任何人在5月8日至21日曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於5月24日或之前接受強制檢測：
爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病的學校
‧葵涌石籬（一）邨石泰樓B及C翼地下仁濟醫院董伯英幼稚園╱幼兒中心
‧深水埗大埔道58號崇真小學暨幼稚園
‧葵涌邨葵涌商場3樓平台1號單位聖公會聖基道幼兒園（葵涌）
‧元朗洪福邨洪塱樓（第5座）地下保良局郭羅桂珍幼稚園
‧屯門蝴蝶邨蝶翎樓2樓東華三院田家炳幼兒園
‧元朗朗屏邨喜屏樓地下中華基督教會元朗堂朗屏邨真光幼稚園
‧荃灣石圍角石荷樓地下101-119室香港耀能協會石圍角幼兒中心
‧將軍澳集福路4號港澳信義會小學
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