3男涉以富商妻更衣片勒索1億認罪　還押6月29日判刑 (20:41)

男保安員涉多年前在富商家透過閉路電視拍下名媛太太更衣片段，事隔逾6年後疑因財困，聯同舊同事及另一男以片段勒索富商1億元；富商報警，3名男子終在警方埋伏行動下被捕。3人今（21日）在區域法院承認一項串謀勒索罪。辯方求情指出，被告鄺雄光並非拍片者，被告徐文傑則已向警方錄取「無損權益口供」協助控方，應獲額外減刑；黃軒中並非主腦，多年前拍下的片段並非打算用以違法。法官李俊文表示，不認為有角色重要之分，各人行為形成聯合效應。
被告為送貨司機鄺雄光（58歲）、保鑣徐文傑（46歲）及保安黃軒中（51歲）。3人須還押至6月29日判刑。
控方案情指出，徐文傑和黃軒中約6年前於富商X家中任職保安，鄺雄光為徐文傑認識多年的好友。去年1月11日，富商X收到由鄺雄光發出一張其太太Y的裸背照，並稱X若想取回完整片段就盡快聯絡他，X沒回應及於翌日報警。X着對方聯絡助手，而助手由偵緝高級督察喬裝。鄺雄光開價1億元，又傳送長約24秒的Y更衣片，其中Y裸露上身約2秒。
雙方相約於同年4月1日在天星碼頭多層停車場頂樓交易5000萬元現金，鄺雄光將存有片段的加密USB和密碼交給助手，鄺雄光最終在搬走載有紙鈔的行李箱時被捕，警方同日拘捕另外兩人。