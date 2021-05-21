3男涉以富商妻更衣片勒索1億認罪　還押6月29日判刑 (20:41)

被告為送貨司機鄺雄光（58歲）、保鑣徐文傑（46歲）及保安黃軒中（51歲）。3人須還押至6月29日判刑。

控方案情指出，徐文傑和黃軒中約6年前於富商X家中任職保安，鄺雄光為徐文傑認識多年的好友。去年1月11日，富商X收到由鄺雄光發出一張其太太Y的裸背照，並稱X若想取回完整片段就盡快聯絡他，X沒回應及於翌日報警。X着對方聯絡助手，而助手由偵緝高級督察喬裝。鄺雄光開價1億元，又傳送長約24秒的Y更衣片，其中Y裸露上身約2秒。

雙方相約於同年4月1日在天星碼頭多層停車場頂樓交易5000萬元現金，鄺雄光將存有片段的加密USB和密碼交給助手，鄺雄光最終在搬走載有紙鈔的行李箱時被捕，警方同日拘捕另外兩人。