新冠疫苗｜新冠病毒康復者可接種一劑疫苗　毋須網上預約【附接種安排及須知】 (19:26)

新冠病毒康復者接種一劑疫苗安排及須知：

．當局今日起會以電話短訊通知已康復出院、但未接種新冠疫苗的新冠病毒康復者，可到各社區疫苗接種中心和參與接種計劃的私家診所接種一劑新冠疫苗

．醫院管理局亦會向準備出院的康復者，派發接種新冠疫苗的資料概覽，闡明疫苗接種安排

．康復者可直接攜同相關電話短訊／資料概覽，在建議接種日期後向社區疫苗接種中心或參與疫苗接種計劃的私家醫生安排接種，毋須預先進行網上預約

．康復者接種一劑新冠疫苗後14天，可獲視為已完成新冠疫苗接種

．若康復者出院後已接種一劑新冠疫苗，並已預約接種第二劑，政府會為他們取消第二劑的預約，他們可聯絡早前的接種服務提供者，取回已經更新的疫苗接種紙本紀錄

．康復者如欲接種復必泰疫苗，應待康復出院最少90日後接種；如欲接種科興疫苗，應待出院最少180日後接種

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