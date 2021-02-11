4人認製毒販運3600萬元可卡因　判囚14年4個月至20年8個月 (16:18)

警方前年在沙頭角一間村屋破獲製毒工場，拘捕3名本地男子與一名哥倫比亞籍男子，檢獲總值超過3600萬元24公斤可卡因，持護照來港的哥倫比亞籍男子被捕後承認受聘於一名中國人來港製毒。4人今（21日）在高等法院分別承認製毒罪和販毒罪，哥倫比亞籍製毒師被判囚19年9個月；兩名負責「睇水」的男子被判囚20年8個月；餘下一名販毒的男子則被判囚14年4個月。
4名被告依次為林靖峰（23歲）、葉偉海（28歲）、哥倫比亞籍男Noriega Martinez Jose Luis（40歲）和劉旭亮（28歲）。首三名被告各被控一項製毒罪；第四被告則被控一項販毒罪。
法官判刑指出，製毒工場規模大，但時間不長，以31年為製毒罪量刑起點，哥籍製毒師特意來港犯案，加刑兩年，不過考慮其口供對控方有價值，獲四成認罪扣減，其餘兩人則獲認罪扣減三分之一。
案情指出，警方於2019年1月21日晚上到達涉案村屋，首3名被告看到警察後立即逃跑，最終被制服。警方在屋內檢取多項製毒工具及化學物，以及約24公斤可卡因，價值超過3600萬元。其後警方亦拘捕駕車前往村屋的第四被告，並在他身上搜獲總值約100萬元的811克可卡因。
次被告警誡下表示，他受聘於一名叫「阿偉」的內地人，負責監視第三被告製毒，他找首被告幫忙，事成後兩人會有10萬元報酬。第三被告則表示有一名中國人在哥倫比亞給他2萬美元，叫他來港製造可卡因。
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