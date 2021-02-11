4人認製毒販運3600萬元可卡因　判囚14年4個月至20年8個月 (16:18)

4名被告依次為林靖峰（23歲）、葉偉海（28歲）、哥倫比亞籍男Noriega Martinez Jose Luis（40歲）和劉旭亮（28歲）。首三名被告各被控一項製毒罪；第四被告則被控一項販毒罪。

法官判刑指出，製毒工場規模大，但時間不長，以31年為製毒罪量刑起點，哥籍製毒師特意來港犯案，加刑兩年，不過考慮其口供對控方有價值，獲四成認罪扣減，其餘兩人則獲認罪扣減三分之一。

案情指出，警方於2019年1月21日晚上到達涉案村屋，首3名被告看到警察後立即逃跑，最終被制服。警方在屋內檢取多項製毒工具及化學物，以及約24公斤可卡因，價值超過3600萬元。其後警方亦拘捕駕車前往村屋的第四被告，並在他身上搜獲總值約100萬元的811克可卡因。

次被告警誡下表示，他受聘於一名叫「阿偉」的內地人，負責監視第三被告製毒，他找首被告幫忙，事成後兩人會有10萬元報酬。第三被告則表示有一名中國人在哥倫比亞給他2萬美元，叫他來港製造可卡因。