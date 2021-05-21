理大研相機及着陸點　助「天問一號」登陸火星 (16:42)

理大精密工程講座教授及副系主任容啟亮團隊2017年起負責研發「火星相機」，相機重約390克，可抵受約攝氏150度極端溫差的9個月旅程，承受相等於地球地心吸力6200倍的衝擊，能拍攝廣闊圖像及影片，監察探測器着陸環境，協助決定何時讓「火星車」出動探索，相片可作科研之用。

理大土地測量及地理學資訊學系教授吳波表示，2016年起獲中國空間技術研究院邀請參與分析火星地理，經5年研究其緯度、日照、海拔及地勢，選出烏托邦平原為候選着陸點，該處地勢平坦，表面多沉積物，可能存地下冰，有利探測器着陸及探索。

提及最大困難，吳波說「天問一號」今年2月進入環火軌道後，將實際收集的數據及圖像傳回地球，團隊只剩一個半月時間分析及選擇着陸點，十分緊迫。團隊以自行研發的「三維集成測量模型」及「基於人工智能的撞擊坑、石塊提取方法」，分析67萬個隕石坑、逾200萬塊岩石、數百火山錐，準確度達85%，最終建議合適地點着陸。

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