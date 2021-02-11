無業男自稱「特務」押七旬婦按樓借貸騙780萬　涉詐騙被捕 (14:33)

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，案中受騙的70歲婆婆與兒子居於荃灣綠楊新邨，她於去年9月18日接獲自稱香港行政法院電話，被對方指控干犯內地罪行，她及後被轉駁至自稱上海公安的騙徒，再被要求以金錢示清白。

騙徒於同年9月至12月期間與事主保持聯絡，言談間獲悉事主手上現金不足，但持有另外2項物業，遂於12月30及31日兩度乘事主兒子不在家時，派出一名「特務」上門執行「秘密調查」，押送事主到中環一間持牌財務公司，各以按揭借貸共600萬元，事主把款項存入自己戶口後，再把銀行密碼等資料交予特務。至今年3月12日，事主發現該600萬元貸款及其他銀行存款不翼而飛，才自覺受騙報警。

警方經調查後鎖定該名「特務」，昨日在筲箕灣拘捕一名28歲報稱無業男子，並於其寓所起回事主的銀行卡及與事主溝通用的手機。

被捕男子沒有案底，於警戒下承認行騙，辯稱自己於去年11月曾遇電騙及損失1萬元，但沒有報案。他更稱，是次行騙中獲3.8萬元報酬。另由於案中70歲婆婆的貸款屬非法借貸，警方將與借貸公司商討如何處理。

莫子威稱，該「特務」曾主動指示事主準備按揭文件，亦全程押解事主借貸及存款，形容他「進取而狼死」，同時稱不時有「特務」自稱電騙受害者作辯解是自欺欺人，形容「做特務，等拘捕」。